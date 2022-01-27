Памятник Павлу Бажову открыли на родине писателя

27.01.2022
Памятник Павлу Бажову был открыт на родине писателя — в Сысерти Свердловской области к 143-летию со дня его рождения. Об этом информировала пресс-служба Объединенного музея писателей Урала.
Памятник разместили на площадке перед домом-музеем П. П. Бажова. Над его созданием работал скульптор Александр Белоносов.
«В Сысерти открылся памятник П. П. Бажову в день 143-летия писателя. Скульптура была готова еще в 1997 году, но не была установлена. После реставрации и благоустройства территории у музея было решено установить памятник-бюст», — сказали в пресс-службе.
Павел Бажов — русский советский писатель, фольклорист, впервые выполнил литературную обработку уральских сказов.
Фото: YouTube