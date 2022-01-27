Google выпустил дудл к 180-летию Архипа Куинджи

27 января 2022 года отмечается юбилей со дня рождения русского художника Архипа Куинджи. Дудл посвящен этому событию.





Корпорация Google разместила на главной странице своей поисковой системы дудл — изображение, ведущее на страницу по запросу «Архип Куинджи». На нем представлен художник и фрагменты его произведений. Лого поисковика тоже изменили в честь 180-летия живописца. Так компания привлекает внимание к значимым событиям в культуре и других сферах.





Архип Куинджи (1842-1910) родился под Мариуполем в бедной греческой семье и рано лишился родителей. Ему приходилось браться за любую работу, чтобы выжить. Отдушиной для него стало рисование. Один из работодателей подсказал молодому человеку пойти в ученики к Ивану Айвазовскому, который, однако, лишь посоветовал ему направиться в Петербургскую Академию художеств.





С третьего раза Куинджи стал вольнослушателем в Академии художеств. В это время он познакомился с передвижниками, оказавшими серьезное влияние на его творчество. На их выставках его работы привлекли первое внимание. Однако вскоре Куинджи отказался от идей передвижников и пошел своим творческим путем.





Куинджи с успехом выставлялся в России и Европе, где его работы приобретали за серьезные суммы. Среди покупателей был известный коллекционер Павел Третьяков. Однако на пике карьеры художник отказался от выставок. Два десятка лет он не выставлялся. До сих пор неизвестно, почему живописец стал затворником. При этом он не переставал работать. В 1901 году прошла последняя публичная выставка его картин.





Архип Куинджи был не только пейзажистом, он также преподавал в Академии художеств, которую так и не окончил. Ученики ценили его наставнический дар. Средства от продажи картин он направлял на благотворительность.



