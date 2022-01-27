Пятикратный лауреат «Золотой маски» выступит в Красноярске

27.01.2022
Гастроли Хакасского национального театра кукол «Сказка», ставшего обладателем пяти национальных театральных премий, пройдут в Красноярске в марте. Об этом сообщает KrasnoyarskMedia.ru.
15 и 16 марта театр из Хакасии представит спектакль «Кавказский меловой круг» режиссера Александра Стависского (Петербург). Его покажут в Сибирском госинституте искусств им. Д. А. Хворостовского.
Постановка создана по пьесе немецкого драматурга Бертольта Брехта, в основе которой лежит переработанная библейская притча о суде царя Соломона. Для разрешения спора между двумя женщинами из-за ребенка он приказал разрубить его пополам. Соломон предполагал, что настоящая мать откажется от подобного суда в пользу соперницы.
Действие постановки разворачивается во время Гражданской войны в Грузии. Судомойка Груше спасает сына губернатора, брошенного матерью. Однако со временем ребенка нужно отдать. В спектакле представят около 50 героев.
18, 19 и 20 марта в Красноярском театре кукол дадут спектакль для детей «Красная шапочка» режиссера Данила Чернова (Омск). Версия известной сказки от Хакасского театра представит бабушку энергичной дамой, а охотников — комичными персонажами.
На спектакли можно попасть по «Пушкинской карте».
Фото: pixabay