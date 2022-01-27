Юрий Трутнев планирует организовать съемку фильма о Курильских островах

Вице-премьер правительства России — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев во время пресс-подхода в Южно-Сахалинске сообщил, что собирается организовать съемки фильма о Курильских островах (Сахалинская область), пишет ТАСС.

«Я недавно был в Якутии, мне глава республики [Айсен Николаев] с гордостью рассказывал о том, что Якутия — первая, это действительно так, по цифровым технологиям на [российском] Дальнем Востоке, что там развивается кинопромышленность. Я сегодня переговорю с Айсеном Сергеевичем, я считаю, что, если у нас есть свои дальневосточные мощности, надо снять фильм о Курильских островах, надо показать и историю, и сегодняшний день, может быть, немножечко заглянуть в будущее. Это, во-первых, будет правильным, во-вторых, уже создаст, опробует эту площадку», — сказал Трутнев.





Развитие Курильских островов находится в числе ключевых приоритетов правительства Сахалинской области. На их территории действует федеральная целевая программа социально-экономического развития, утвержденная постановлением правительства в августе 2015 года.





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