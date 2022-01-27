В Первом фестивале им. Валентина Распутина примут участие 10 театров

27.01.2022
Всероссийский театральный фестиваль им. Валентина Распутина пройдет с 15 по 20 марта в Иркутске, сообщили организаторы.
Первый фестиваль посвящен 85-летию сибирского писателя, ставшего классиком отечественной литературы. Он пройдет на сцене Иркутского драмтеатра им. Н. П. Охлопкова, выступающего организатором мероприятия вместе с Фондом развития русской культуры.
В программу крупнейшего культурного события Приангарья вошли постановки театров из Москвы, Петербурга, ХМАО, Красноярского и Алтайского краев, Бурятии и Иркутской области. Особое внимание уделили спектаклям по произведениям Валентина Распутина и других представителей «деревенской литературы», отметили в пресс-службе театра.
Малый театр (Москва) представит свою версию «Последнего срока», Бурятский драмтеатр им. Хоца Намсараева (Улан-Уде) покажет «Прощание с Матёрой», а Усть-Илимский театр драмы и комедии — «Уроки французского». Воплощения этих же произведений представит Театр драмы им. Н.П. Охлопкова (Иркутск).
Вологодский драмтеатр выступит с моноспектаклем «Живи» по повести «Живи и помни». Иркутский ТЮЗ им. А. В. Вампилова — с постановкой «Век живи — век люби».
Алтайский театр драмы им. В.М. Шукшина и Няганский ТЮЗ привезут спектакли, основанные на рассказах Василия Шукшина. Московский Губернский театр покажет сибирским зрителям «Веселого солдата» по повести Виктора Астафьева, а Минусинский драмтеатр — «Коня с розовой гривой» по рассказу писателя.
Фото: Marcin Konsek / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0,
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