Чак Паланик отреагировал на финал китайской версии «Бойцовского клуба»

Американский писатель прокомментировал цензурированный вариант фильма по его роману, вышедший в Китае, в интервью The Hollywood Reporter.





По словам Чака Паланика, китайская версия фильма «Бойцовский клуб» оказалась ближе к роману, чем экранизация режиссера Дэвида Финчера 1999 года.





«Ирония в том, что китайцы изменили фильм: они привели финал в соответствие с концовкой книги, в отличие от финала Финчера, который был визуально более эффектным. Китайцы немного вернули фильм к книге», — пояснил автор.





Паланик отметил, что с иронией относится к бурной реакции американцев на цензуру «Бойцовского клуба» в Китае, поскольку во многих городах США его книги вовсе запрещены. Он напомнил, что многие государственные школы и тюрьмы не берут его произведения. «Разве проблема только в том, что Китай меняет финал фильма?» — добавил писатель.





В финале книги главный герой оказывается в психиатрической больнице, думая, что попадает на небеса. В фильме Дэвида Финчера он убивает воображаемого друга и вместе с подругой наблюдает за взрывами высоток. В китайской версии полиция предотвращает взрывы и отправляет героя на лечение в психиатрическую клинику, из которой он со временем выходит.





Согласно китайским установкам, нарушители законов в фильмах должны нести заслуженное наказание. Цензоры вырезали кульминацию «Бойцовского клуба» и заменили ее надписью о том, что правоохранители предотвратили взрыв, поймали преступников, и отправили их под суд.





Фото: кадр из фильма «Бойцовский клуб»