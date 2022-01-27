В Уфе отметят юбилей композитора Загира Исмагилова

27.01.2022
В честь 105-летия со дня рождения основоположника башкирской композиторской школы пройдет концерт. Об этом сообщает «Башинформ».
Праздничный вечер состоится 10 февраля в рамках абонемента «Золотые страницы башкирской классики» в концертном зале «Башкортостан».
В программе — фрагменты из оперы «Салават Юлаев», Адажио из балета «Журавлиная песнь» (в соавторстве со Л. Степановым), симфоническая поэма «Салават», кантата «Я — россиянин», поэма «Бессмертие» на слова М. Карима, Поэма для кларнета с оркестром, Фортепианный концерт, Увертюра из музыкальной комедии «Кодаса», «Праздничная увертюра».
Произведения Загира Исмагилова исполнит Национальный симфонический оркестр Башкортостана. Дирижер — Дмитрий Крюков. В концерте примут участие пианистка Шаура Сагитова, кларнетист Артур Назиуллин, сопрано Диляра Идрисова, тенор Идель Аралбаев и баритон Артур Шарипов, а также Хоровая капелла им. Тагира Сайфуллина под управлением Алсу Хасбиуллиной.
Загир Исмагилов (1917-2003) — композитор, народный артист СССР, России и Башкирии, первый ректор Уфимского института искусств, основоположник композиторской школы РБ. Он возглавлял Союз композиторов БАССР, которым сегодня руководит его дочь Лейла Исмагилова.
Фото: pixabay