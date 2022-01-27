В Мариинском театре отметят день рождения Моцарта

В честь 266-й годовщины со дня рождения австрийского композитора пройдет цикл концертов «Неделя с Моцартом». Об этом сообщили в пресс-службе петербургского театра.





Выступления в рамках абонемента дадут в Концертном зале Мариинского театра в начале февраля. В его стенах прозвучат три оперы, три фортепианных концерта, три увертюры, Реквием.





Неделя Моцарта начнется в Мариинке 1 февраля с исполнения Реквиема — последнего произведения Моцарта, которое он не успел завершить. Тем не менее оно считается одним из важнейших в его творчестве. Сочинение прозвучит в исполнении Хора и Симфонического оркестра Мариинского театра. Солисты — Анастасия Калагина (сопрано), Екатерина Сергеева (меццо-сопрано), Евгений Ахмедов (тенор), Юрий Воробьев (бас).





Посетители услышат три оперы композитора. 2 февраля — комическую «Свадьбу Фигаро» (1786), 4 февраля — зингшпиль «Волшебная флейта» (1791), 6 февраля — опера-seria, или «серьезную оперу» «Идоменей, царь Критский» (1781). Две первые постановки представят на русском языке. Вадим Кравец исполнит партию Фигаро, Ольга Пудова — партию Царицы ночи. «Идоменея», которого в пресс-службе назвали репертуарной редкостью, исполнят на итальянском языке молодые солисты. Гамид Абдулов, Екатерина Санникова и Эвелина Агабалаева впервые выйдут на сцене в этой постановке.





5 февраля состоится концерт пианиста Сергея Редькина — аналог «академии», то есть сольного выступления музыканта эпохи Моцарта. В программе вечера — три ранних концерта для фортепиано с оркестром: Одиннадцатый, Двенадцатый и Тринадцатый. Перед каждым концертом прозвучит оперная увертюра — из опер «Свадьба Фигаро», «Так поступают все» и «Дон Жуан».





День рождения В. А. Моцарта отмечается 27 января.





Фото: Михаил Вильчук, © Мариинский театр