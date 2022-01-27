В Москве покажут работы южнокорейского художника Кван Йонг Чана

27.01.2022
Экспозиция основных работ южнокорейского художника Кван Йонг Чана начнет работать в четверг, 27 января, в Московском музее современного искусства, пишет ТАСС.
«Мы открываем очень важную, интересную выставку. Дело в том, что Москва сейчас не испытывает, несмотря на сложности пандемии и непростой политический фон, дефицита современного западного искусства. Эта выставка, которую мы сейчас открываем, ценна именно тем, что это настоящий восточноазиатский контемпорари-арт. Самое интересное, что свой творческий путь Кван Йонг Чан начинал в Соединенных Штатах Америки. Но потом он взял за основу традиционное корейское искусство», — рассказал выставки куратор Владимир Прохоров.
В экспозицию были включены ключевые работы художника, созданные в период с 1990 по 2021 год. Произведения, расположенные в хронологическом порядке на двух этажах масштабного выставочного пространства, представят историю становления и развития творчества мастера.
Фото: Pixabay