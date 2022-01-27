Малую сцену в драмтеатре Оренбурга переоборудуют для показа иммерсивных спектаклей

27.01.2022
Оренбургский государственный областной драматический театр им. М. Горького переоборудует не используемую 15 лет Малую сцену в иммерсивный театр. Об этом заявили в пресс-службе губернатора и правительства области.
«Так называемый иммерсивный театр сегодня необходим в Оренбуржье. Малая сцена даст возможность проводить театральные интерактивы, где зрители становятся участниками творческого процесса. Надеемся, что к открытию следующего театрального сезона эта площадка заработает», — приводятся в сообщении слова министра культуры Оренбургской области Евгении Шевченко.
Министр уточнила, что к строительно-монтажным работам в Малом зале театра намерены приступить после завершения сезона и реализовать проект в течение 2022 года.
Фото: Pixabay