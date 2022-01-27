В Каире начала работать международная книжная ярмарка

27.01.2022
Международная книжная ярмарка начала работать в Каире в 53-й раз. Свою продукцию в этом году представляют 1 067 издательств из 51 страны. Об этом информирует ТАСС.
Мероприятие проходит в международном выставочном центре на площади в 80 тыс. кв. м, где в пяти больших выставочных залах разместились 879 павильонов для издательских домов.
В этом году ярмарка проходит под лозунгом «Идентичность Египта — культура и вопросы будущего». В течение 13 дней — до момента закрытия 7 февраля — в рамках выставки будут проходить семинары и круглые столы.
Кроме того, состоится запуск специального проекта цифровой книги, который начинается с «Энциклопедии Древнего Египта». Этот 16-томный труд египтолога Селима Хасана (1886-1961) на арабском языке считается наиболее полным историческим справочником древнеегипетской цивилизации.
Почетным гостем выставки стала Греция. Россия представлена в этом году незначительно.
Фото: Pixabay