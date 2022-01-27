Ленту «Воланд» назвали самой ожидаемой экранизацией 2022 года

27.01.2022
Жители России назвали картину «Воланд» Михаила Локшина по мотивам романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова самой ожидаемой экранизацией 2022 года. Об этом свидетельствуют данные опроса Storytel и Viber, которые имеются в распоряжении ТАСС.
«Самой ожидаемой экранизацией в 2022 году, по данным опроса, стал фильм „Воланд“ Михаила Локшина по „Мастеру и Маргарите“ Михаила Булгакова — его выбрали 29,4% респондентов», — говорится в сообщении.
Второе место заняла экранизация одноименного романа Агаты Кристи «Смерть на Ниле» — ее ждут 25% респондентов.
На третьей строчке оказалась картина «Утраченные иллюзии» Ксавье Джанноли по роману Оноре де Бальзака, которую хотят увидеть 13,5% опрошенных.
По итогам прошлого года наиболее понравившейся зрителям экранизацией стала картина «Дюна» по книге Фрэнка Герберта.
Фото: Pixabay