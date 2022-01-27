Мамонт из железа победил на всероссийском конкурсе арт-объектов

27.01.2022
Композиция «Время» в форме шеститонного железного мамонта из шестеренок и винтиков стала победителем всероссийского конкурса Туту Арт. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Магадана.
«В течение трех месяцев авторские работы из всех субъектов России соревновались в отборочных раундах, а затем сразились в финальной битве. Победителем стал мамонт из железа из Магаданской области, немного опередив копии всемирно известных башен в Вологодской области», — рассказали в мэрии.
В конкурсе участвовали 85 необычных арт-объектов.
Автор композиции «Время» — известный магаданский скульптор Юрий Руденко.
Фото: Pixabay