Мировая премьера нового балета Бориса Эйфмана пройдет в Петербурге

26.01.2022
Постановку «Чайка. Балетная история» покажут на сцене Александринского театра. Об этом сообщила пресс-служба Академического театра балета, пишет ТАСС.
Премьера спектакля по пьесе Антона Чехова состоится 22 и 23 февраля. Постановка дебютирует в год 45-летия Театра балета Бориса Эйфмана.
«Открывая неизвестное в каноническом чеховском тексте, Борис Эйфман исследует, как из бесконечно многообразного жизненного потока, объединяющего возвышенное и низменное, вечное и сиюминутное, появляются произведения искусства», — говорится в сообщении пресс-службы.
В 2007 году балетмейстер уже обращался к пьесе «Чайка». Одноименный балет дебютировал в год 30-летия труппы. Спектакль шел пять сезонов, был представлен в разных странах.
«Чайка. Балетная история» является новой постановкой, а не редакцией предыдущего спектакля. Сохранен только принцип переноса действия из театрального мира в балетный, подчеркнули в пресс-службе. История развернется в репетиционном зале, где соперничают мэтр Тригорин и молодой хореограф-экспериментатор Треплев, а любовные интриги переплетаются с творческими муками.
В спектакле звучит музыка Сергея Рахманинова и гитариста, основателя групп «Високосное лето» и «Автограф» Александра Ситковецкого. Над сценографией работал художник Зиновий Марголин.
Ранее Борис Эйфман поставил балетные спектакли по произведениям русских и зарубежных классиков — Пушкина, Мольера, Достоевского и других.
Фото: Alex ’Florstein’ Fedorov, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34133409