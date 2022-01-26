В Театре им. Ленсовета представят спектакль по рассказам Булгакова

Постановка «Морфий» дебютирует на малой сцене в феврале. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского театра.





Спектакль Евгении Богинской основан на рассказе «Морфий» и сборнике «Записки юного врача» Михаила Булгакова.





«Морфий» имеет сложную структуру — она представлена воспоминаниями врача Бомгарда, читающего дневник покойного университетского товарища Полякова. Он был врачом в глубинке и морфинистом. Сопоставляя судьбы двух докторов, которые работали в разное время в одном месте, автор исследует распад личности под действием наркотических веществ и провинциальных реалий.





«Это не документальное изложение истории болезни, а история гибели человеческого духа. Слабый человек, будучи не в состоянии бороться за самого себя, противостоять миру, погружается в процесс отчаянного саморазрушения», — отмечается в описании постановки.





В работе над постановкой задействованы художник по свету Андрей Лебедь и педагог по речи Владимир Кустов. За видео отвечает Игорь Домашкевич. Ведет спектакль Полина Соболева. В постановке играют актеры Владислава Пащенко и Иван Шевченко.





Премьерные показы спектакля пройдут 4, 5 и 27 февраля. Посетить спектакли можно при наличии QR-кода. В афише могут быть изменения — актуальную информацию стоит уточнять в Театре имени Ленсовета.





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