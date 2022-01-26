Названы лидеры медиарейтинга музеев и театров в 2021 году

26.01.2022
Эрмитаж возглавил музейный рейтинг по итогам прошлого года. Об этом свидетельствуют данные «Медиалогии».
«Лидерами рейтинга по качественному показателю Медиаиндекс в 2021 году стали Государственный Эрмитаж (499 081,9), Третьяковская галерея (361 128) и Музей Победы (306 514,5)», — говорится в сообщении.
В первую пятерку также вошли исторический парк «Россия — моя история» и Русский музей.
Отмечается, что важным инфоповодом, связанным с Эрмитажем, стал анонс о продаже музеем NFT-токенов. Третьяковка привлекла внимание новостью об открытии филиала в Самаре, а Музей Победы — запуском онлайн-проекта «Подвиг народа: непокоренный Ленинград», презентацию которого посетил глава государства Владимир Путин.
Лидером рейтинга театров стал ГАБТ. На втором месте — Мариинский театр, на третьем — МХАТ имени Горького. В первую пятерку также попали Театр имени Вахтангова и МХТ имени Чехова.
«Медиаология» выделила заметные инфоповоды, созданные театрами. Для Большого театра им стала постановка «Жизель», получившая «Золотую маску». Для Мариинки — сообщение об исполнении президентом желания школьницы из Ставрополья, которая мечтала попасть в петербургский театр на «Лебединое озеро». Для МХАТа имени Горького — премьера постановки «Чудесный грузин».
Индекс показывает присутствие учреждения в информационном поле, учитывает количество сообщений о нем, влиятельность источников сообщений и их позитивный или негативный характер.
Фото: pixabay