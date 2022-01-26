Исполнителя роли сыщика Эркюля Пуаро посвятили в рыцари

Церемония посвящения Дэвида Суше в рыцари состоялась в Виндзорском замке в Беркшире. Об этом сообщает Daily Mail.





Британскому актеру, прославившемуся ролью бельгийского сыщика Эркюля Пуаро в сериале по романам Агаты Кристи, вручили орден рыцаря-бакалавра. Он получил его из рук принца Уильяма в честь признания заслуг в драматургии и благотворительных делах.





После церемонии Дэвид Суше признался в твиттер-аккаунте, что был «очень горд и одновременно скован», когда принц Уильям посвятил его в рыцари.





Посвящение планировали провести в конце прошлого года. Однако церемонию пришлось отложить после того, как у 76-летнего актера обнаружили коронавирус.





В Великобритании орденами рыцарей-бакалавров награждают только мужчин. Титул предполагает посвящение в рыцари, но не присоединение человека к рыцарским орденам, существующим в королевстве.





Ранее актеру присвоили звание командора ордена Британской империи.





Дэвид Суше (род. в 1946 году) начал сниматься в ТВ-шоу и сериалах в 1960-е годы. В следующем десятилетии он работал на театральной сцене, сыграв более 40 ролей. В начале 1980-х получил первую роль в большом кино. Актер получил международную известность после телесериала «Пуаро Агаты Кристи», который выходил в 1989-2013 годах.





Фото: кадр из сериала «Пуаро Агаты Кристи»