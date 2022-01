Певица Дуа Липа дебютирует в кино

Первым фильмом британской исполнительницы станет шпионский боевик Argylle, который снимает режиссер Мэттью Вон. Об этом сообщает The Wall Street Journal.





Дуа Липа появится не просто в камео. У нее будет определяющая роль в решающем повороте сюжета, пояснил постановщик.





Певица призналась, что ей было страшно на съемках кинокартины. По ее словам, создание клипов отличается от съемок фильма. «В музыкальном видео вы играете на камеру, тогда как в фильме вы должны забыть о съемке и погрузиться в роль», — рассказала дебютантка.





Вместе с ней в фильме задействованы актеры Генри Кавилл («Человек из стали», «Ведьмак»), Ариана Дебос («Вестсайдская история»), Брайс Даллас Ховард («Прислуга»), Джон Сина («Миротворец»), Сэмюэл Л. Джексон («Криминальное чтиво»), Сэм Рокуэлл («Кролик Джоджо»), Брайан Крэнстон («Во все тяжкие») и др.





Режиссером Argylle стал Мэттью Вон («Kingsman: Секретная служба»). Сценарий написал Джейсон Фукс, который выступил продюсером проекта вместе с Адамом Болингом и Дэвидом Рейдом. Саундтрек к фильму создал композитор Лорн Бэлф. Кинокартина основана на книге Элли Конвей.





В центре сюжета — писательница, которая выпускает популярные шпионские романы. Оказывается, в прошлом она была шпионкой, но потеряла память и забыла об этом. Со временем ее воспоминания и специфические навыки возвращаются. Она начинает мстить организации, на которую работала.





Шпионский боевик Argylle планируют выпустить в этом году. Фильм пока не обзавелся датой релиза.





