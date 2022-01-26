Брэдли Купер снимет фильм вместо Стивена Спилберга

Голливудский актер во второй раз выступит режиссером. Он рассказал о рабочих планах в интервью журналу Variety.





Брэдли Купер срежиссирует фильм Maestro («Бернстайн»), посвященный жизни композитора и дирижера Леонарда Бернстайна. Он также исполнит главную роль в байопике. Съемки картины стартуют в мае этого года, сообщил актер.





Он присоединился к проекту в 2018 году. Тогда режиссером Maestro значился Стивен Спилберг, который отказался продолжать работу над фильмом. После этого режиссерское кресло досталось Куперу, который выразил заинтересованность не только в актерской работе. Он признался, что сомневался — справится ли с ролью, написанием сценария и постановкой картины. Купер спросил Спилберга, позволит ли он ему заняться этим.





«У Стивена много интересов, он просто выберет что-то одно, а остальное отложит. Думаю, он знал, что не будет снимать этот фильм. И он был достаточно любезен, чтобы передать его мне », — рассказал Купер.





Режиссерским дебютом Брэдли Купера стал музыкальный фильм «Звезда родилась», в котором он сыграл главную роль вместе с Леди Гагой. Лента претендовала на «Оскар» в нескольких номинациях и получила премию за лучшую песню. Он также известен актерскими работами в фильмах «Области тьмы», «Мальчишник в Вегасе», «Аллея кошмаров».





Фото: кадр из фильма «Аллея кошмаров»