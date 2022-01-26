Свердловские общественники намерены возродить уральскую песенную кадриль

26.01.2022
Свердловские общественные деятели собираются возродить исполнение народного танца «Песенная кадриль» при поддержке Фонда президентских грантов. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
«Проект «Песенная кадриль Урала» стартует в Свердловской области в 2022 году. Масштабное погружение в русскую народную хореографию проведет Уральское фольклорное объединение «Фолкъ-Толкъ», которое выиграло 2,8 млн рублей на реализацию проекта», — говорится в сообщении.
Благодаря гранту в Свердловской области пройдут реконструкции трех песенных кадрилей, будут организованы систематические занятия по уральской хореографии, созданы и распространены три методических фильма по песенным кадрилям Свердловской области.
Кроме того, состоятся 11 фольклорных гуляний для любителей фольклора и всех желающих, в том числе на массовых общественных праздниках Екатеринбурга, Невьянска, Верхотурья, Полевского, Арамили.
Фото: YouTube