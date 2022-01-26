Свердловские общественники намерены возродить уральскую песенную кадриль

26.01.2022

Свердловские общественники намерены возродить уральскую песенную кадриль

Свердловские общественные деятели собираются возродить исполнение народного танца «Песенная кадриль» при поддержке Фонда президентских грантов. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Проект «Песенная кадриль Урала» стартует в Свердловской области в 2022 году. Масштабное погружение в русскую народную хореографию проведет Уральское фольклорное объединение «Фолкъ-Толкъ», которое выиграло 2,8 млн рублей на реализацию проекта», — говорится в сообщении.

Благодаря гранту в Свердловской области пройдут реконструкции трех песенных кадрилей, будут организованы систематические занятия по уральской хореографии, созданы и распространены три методических фильма по песенным кадрилям Свердловской области.

Кроме того, состоятся 11 фольклорных гуляний для любителей фольклора и всех желающих, в том числе на массовых общественных праздниках Екатеринбурга, Невьянска, Верхотурья, Полевского, Арамили.

Фото: YouTube