На Урале создали комиксы по сказам Бажова

26.01.2022
Сборник комиксов — графический роман — по мотивам сказов Павла Бажова создали на Урале. Об этом сообщил в Уральском региональном центре ТАСС ученый секретарь Объединенного музея писателей Урала Георгий Григорьев.
«Уже сейчас подходит к концу проект по созданию комиксов — сборник комиксов по сказам Бажова, который рисовали 23 художника. Сложный проект — это очень разные и техники, и манеры, и школы изобразительного повествования», — рассказал он.
Директор музея Ирина Евдокимова уточнила, что проект реализован при поддержке президентского гранта в объеме 2 млн рублей.
Пообщаться с художниками и познакомиться с изображениями комикса можно будет в четверг, 27 января, в Камерном театре в Екатеринбурге.
Фото: YouTube