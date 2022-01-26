Башкирский театр кукол закроют на реконструкцию

26.01.2022
Последние спектакли перед длительным закрытием труппа сыграет в конце января. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.
29 и 30 января Театр кукол сыграет на родной площадке в Уфе спектакли «Гадкий утенок» и «Знаменитый Незнайка», премьера которого состоялась в ноябре прошлого года. После этого постановки будут проходить на сцене Малого зала Башкирского театра оперы и балета и в Уфимской детской филармонии. На новых площадках спектакли начнут показывать в марте.
Новый период в жизни труппы в пресс-службе назвали «очень интересным».
Здание театра, расположенное на проспекте Октября, закроется на длительную реконструкцию. Согласно планам, к обновленному зданию пристроят новые помещения. Кроме того, территорию вокруг театра благоустроят.
По окончании работ в Театре кукол появится Малый зал, рассчитанный на 135 зрителей, а также детское кафе и игровая комната, музей и творческие студии. Реконструкцию планируют завершить к 2024 году.
«Уфа1.ру»
со ссылкой на республиканское министерство культуры сообщает, что ремонт Театра кукол проводят в рамках нацпроекта «Культура». Первый проект реконструкции предполагал сделать здание в виде Чудо-рыбы из сказки «Конек-Горбунок». Однако его реализацию посчитали слишком дорогой, отмечает издание.
Башкирский театр кукол основан в 1932 году. Он является одним из старейших театров республики. Здание на проспекте Октября театр получил в 1976 году.
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