Фильм «Купе номер 6» номинирован на «Сезар»

26.01.2022
Созданный при поддержке Минкультуры России фильм «Купе номер 6» финского режиссера Юхо Куосманена номинирован на премию «Сезар» в категории «Лучший иностранный фильм». Об этом пишет ТАСС.
Картина повествует о путешествии в конце 1990-х годов двух молодых людей из Москвы в Мурманск.
Главные роли в картине исполнили Сейди Хаарла, Юрий Борисов, Динара Друкарова и Юлия Ауг. Продюсерами с российской стороны выступили Наталия Дрозд и Сергей Сельянов. В создании также приняли участие Финляндия, Эстония и Германия.
В 2021 году картина «Купе номер 6» удостоилась Гран-при международного Каннского кинофестиваля.
Премия «Сезар» вручается французской Академией кинематографических искусств и техник с 1976 года.
Фото: YouTube