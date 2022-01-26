Фильм «Купе номер 6» номинирован на «Сезар»

26.01.2022

Фильм «Купе номер 6» номинирован на «Сезар»

Созданный при поддержке Минкультуры России фильм «Купе номер 6» финского режиссера Юхо Куосманена номинирован на премию «Сезар» в категории «Лучший иностранный фильм». Об этом пишет ТАСС.

Картина повествует о путешествии в конце 1990-х годов двух молодых людей из Москвы в Мурманск.

Главные роли в картине исполнили Сейди Хаарла, Юрий Борисов, Динара Друкарова и Юлия Ауг. Продюсерами с российской стороны выступили Наталия Дрозд и Сергей Сельянов. В создании также приняли участие Финляндия, Эстония и Германия.

В 2021 году картина «Купе номер 6» удостоилась Гран-при международного Каннского кинофестиваля.

Премия «Сезар» вручается французской Академией кинематографических искусств и техник с 1976 года.

Фото: YouTube