К дню памяти Пушкина в Пскове пройдет симфонический концерт

26.01.2022
Концерт, посвященный дню памяти Александра Сергеевича Пушкина, состоится 4 февраля. В программе прозвучит музыкальная сюита Георгия Свиридова «Метель». Ее исполнение будет сопровождать песочная анимация Оксаны Чунчуковой. За дирижерский пульт встанет Николай Хондзинский. Художественное слово — Дмитрий Касимов.
В центре пушкинской «Метели» — девушка, которая вопреки родительской воле решает бежать с возлюбленным и обвенчаться с ним. Однако его место занимает незнакомец, что приводит к драматическим последствиям. История, положенная на музыку Свиридовым, стала рассказом о превратностях судьбы, отметили в Театрально-концертной дирекции Псковской области. Сюита включает девять номеров, иллюстрирующих повесть.
Оксана Чунчукова, работающая в песочной анимации около десяти лет, уже выступала на сцене Псковской филармонии. Она также участвовала в концертах в Прибалтийских странах, Финляндии, Канаде и выступала на жеребьевке ЧМ по футболу-2018 в Кремле.
Дмитрий Касимов, главный режиссер Камерного театра Объединенного музея писателей Урала, впервые встретится с псковской публикой. Он прочитает фрагменты из «Метели».
Концерт доступен обладателям «Пушкинской карты». Попасть в филармонию можно при наличии QR-кода, отрицательного ПЦР-теста или справке о перенесенном ковиде.
Фото: pixabay