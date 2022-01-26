Музей Победы подготовил программу к Дню снятия блокады Ленинграда

В честь 78-летия освобождения города пройдут онлайн-мероприятия: экскурсия, выставка и кинопоказ. Об этом сообщили в Музее Победы.





В День полного снятия блокады, 27 января, на сайте музея пройдет онлайн-экскурсия по проекту «Непокоренный Ленинград». Экспонаты, спецэффекты и декорации погрузят посетителей в военное время. Они увидят похищенную Янтарную комнату, побывают на заводе, в библиотеке и госпитале, которые продолжали работать, несмотря на голод, холод и другие сложности.





Посетители смогут познакомиться с виртуальной экспозицией «900 дней мужества». Она включает около 180 оцифрованных материалов из музейных фондов, связанных с обороной Ленинграда. Выставка с разных сторон рассказывает о том, как ленинградцы не только выживали в осажденном городе, но и участвовали в его обороне. Посетители увидят документы, плакаты, фотографии, графические работы, созданные в блокадном Ленинграде.





Для посетителей сайта доступен к просмотру фильм «Жила-была девочка» 1944 года, снятый режиссером Виктором Эйсымонтом. Он рассказывает о двух юных жительницах блокадного города — семилетней Насте и пятилетней Кате. Они сталкиваются с голодом, холодом, походами к Неве за водой, смертью близких людей, ранениями.





Кроме того, на сайте Музея Победы можно посмотреть и послушать видеоинтервью с блокадницами Нинель Нестеровой и Тамарой Грачевой, а также познакомиться с воспоминаниями блокадника Юрия Квятковского.





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