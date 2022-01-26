Disney утвердила производство сериала по книгам «Перси Джексон и Олимпийцы»

26.01.2022
Сериал-экранизация цикла романов Рика Риордана «Перси Джексон и Олимпийцы» выйдет на Disney+. Об этом сообщает издание Variety.
О планах снять сериал писатель говорил еще в мае 2020 года, но подробностей не приводил.
Серия подростковых фэнтезийных романов «Перси Джексон и Олимпийцы» посвящена полубогам, живущим в современном мире. Главным героем цикла стал Перси Джексон, сын Посейдона и смертной женщины.
Сценарий пилотной серии напишет Риордан и Джон Стайнберг, а режиссером станет Джеймс Бобин. Он работал над такими картинами, как «Алиса в Зазеркалье» и «Дора и затерянный город».
В 2010 году и 2013 году уже выходили полнометражные экранизации первых двух книг от 20th Century Studios.
Фото: Pixabay