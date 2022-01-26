В Югре пройдет фестиваль кинодебютов «Дух огня»

26.01.2022
В рамках фестивальной программы покажут отреставрированные картины киностудии «Ленфильм». Об этом рассказали на заседании оргкомитета в Ханты-Мансийске, передают «Новости Югры».
Фестиваль кинодебютов «Дух огня» пройдет в Югре с 22 по 28 февраля. Фестиваль объединит программы прошлого и текущего годов. В настоящее время подготовка к проведению фестиваля завершается.
По словам вице-президента «Духа огня» Марии Зверевой, обе программы почти готовы. Полностью сформирован международный конкурс. В рамках российского конкурса семь картин утверждены и две еще рассматриваются. Состав жюри тоже определен, сообщила она. В программу войдут проекты из разных стран, включая Аргентину и Филиппины.
В этом году «Ленфильм» станет новым партнером фестиваля «Дух огня». Киностудия готова представить несколько отреставрированных лент для показа.
Кроме того, на фестивале пройдет творческий вечер, посвященный режиссеру Сергею Соловьеву (1944-2021). Он стал инициатором создания кинофестиваля в Ханты-Мансийске, который возглавлял с 2002 года.
Сергей Соловьев скончался в прошлом году в возрасте 77 лет. Среди самых известных его кинокартин — «Асса», «Нежный возраст», «Анна Каренина» и другие фильмы.
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