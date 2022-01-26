Люси Лью сыграет в экранизации книги Стивена Кинга

26.01.2022
Американская актриса и режиссер Люси Лью станет главной героиней в экранизации романа Стивена Кинга «Позже». Об этом сообщает «Телепрограмма».
Лью сыграет в мини-сериале Тию, владелицу литературного агентства и мать-одиночку. Бизнес женщины оказывается на грани краха после того, как у Тии умирает ее звездный клиент.
Новое произведение в жанре мистического триллера будет рассказывать о сыне Тии — мальчике, который может видеть мертвых людей.
Как отмечает издание Deadline, права на экранизацию книги купила специализирующаяся на ужасах студия Blumhouse. Сценарий первого эпизода уже готов.
Фото: YouTube