Татарский театр оперы и балета проведет открытые репетиции

26.01.2022
В феврале жителей и гостей Казани приглашают посетить открытые репетиции оперных постановок, сообщает ИА «Татар-информ».
Зрители смогут увидеть открытые репетиции трех постановок Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. 5 февраля представят прогон «Травиаты» Джузеппе Верди, 10 февраля пройдет репетиция «Паяцев» Руджеро Леонкавалло, 16 февраля — «Севильского цирюльника» Джоаккино Россини.
По словам заведующей литературной частью Театра имени Мусы Джалиля Жанны Мельниковой, заведение уже проводило открытые репетиции. Этот формат вызвал большой интерес у аудитории. Регистрация на репетиции заканчивалась за считанные часы, отметила представительница театра.
В предстоящих репетициях будут участвовать приглашенные солисты. Партию Виолетты в «Травиате» исполнит Лидия Светозарова (Москва), партию Жермона — Владислав Сулимский (Петербург), партию Флоры — Катарина Лукаш (Москва).
В репетиции «Паяцев» примут участие Ахмед Агади (Канио), Владимир Целебровский (Сильвио) и Дамир Закиров (Беппо) из Петербурга и Станислав Трифонов (Тонио) из Белоруссии.
«Севильский цирюльник» будут репетировать с участием Игоря Головатенко (Фигаро), Антонины Весениной (Розина), Павла Колгатина (граф Альмавива) и других исполнителей из ведущих театров страны.
Постановки покажут в рамках Международного оперного фестиваля им. Ф. И. Шаляпина, который пройдет в Татарском академическом театре имени Мусы Джалиля с 30 января по 22 февраля. В этом году фестиваль проведут в 40-й раз.
Фото: Денис Петьовка — собственная работа, CC BY-SA 3.0,
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