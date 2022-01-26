ХХ Канский видеофестиваль откроется фильмом «Шапито-шоу»

Международный фестиваль пройдет с 28 по 30 января в Доме кино в Красноярске. Об этом сообщили в Фонде Михаила Прохорова, который выступает главным партнером проекта.

На открытии юбилейного Международного Канского видеофестиваля представят выставку «Четыре триптиха в Красноярске». В экспозицию войдут работы современных художников Василия Слонова (Красноярск), Владимира Абиха (Екатеринбург), Дамира Муратова (Омск) и Вячеслава Мизина из арт-группы «Синие носы» (Новосибирск). Фильмом открытия станет дилогия Сергея Лобана «Шапито-шоу».

Этот фильм показывали на открытии десятого фестиваля в Канске. За прошедшее десятилетие в стране многое изменилось, поэтому организаторы решили снова представить «Шапито-шоу» и посмотреть его из нынешнего времени. Такой фильм вряд ли мог появиться сегодня, подчеркнула арт-директор Канского фестиваля Надежда Бакурадзе.

Конкурсная программа представлена 46 фильмами из 22 стран (Россия, США, Аргентина, Сирия, Эстония и др.). «В честь юбилея в конкурсе больше фильмов, чем обычно. Еще одно отличие этого года — много фильмов от участников и победителей предыдущих конкурсов. За 20 лет Канский фестиваль обзавелся постоянными авторами, они тоже подали заявки, и мы подумали, что будет правильно включить их в юбилейный конкурс. При этом они участвуют наравне со всеми, без каких-либо преференций», — отметила арт-директор фестиваля.

Во внеконкурсной программе FESTINET покажут фильмы-победители европейских фестивалей короткометражного кино в Болгарии, Венгрии, Италии и Польше. В перерывах между показами пройдут «Встречи с интересным человеком».

29 января пройдет концерт Петра Налича и Ивана Жука, которые исполнят городские романсы, цыганские и русские народные песни. 30 января — авторская программа Евгения Мейзеля «Как животные превратились в главных героев кино XXI века». Победителей объявят на закрытии фестиваля. Обладатель Гран-при получит «Золотой пальмовый секатор».

Вход на все события фестиваля свободный. Пригласительные билеты можно получить в кассе Дома кино или пройти онлайн-регистрацию и обменять электронные талоны на билеты.

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