Фильм «Ленинград в борьбе» 1942 года покажут на «Лендоке»

26.01.2022
Отрытая киностудия «Лендок» представит программу фильмов, посвященную памяти жителей и защитников блокадного Ленинграда. Об этом сообщили в комитете по культуре Санкт-Петербурга.
В День полного освобождения Ленинграда от блокады, 27 января, на «Лендоке» пройдут показы фильмов, посвященных памятной дате. В программе представят три документальных ленты, в разное время созданных режиссерами и операторами Ленинградской студии докфильмов (ныне — Санкт-Петербургская студия документального кино).
В 14:00 начнется показ фильм 1942 года «Ленинград в борьбе», снятый во время Великой Отечественной войны. Он запечатлел жизнь и защиту осажденного города. Режиссерами выступили Роман Кармен, Валерий Соловцов, Ефим Учитель и Николай Комаревцев.
В 15:30 покажут картину «Девочки» (2015), снятую Марией Поприцак. Фильм рассказывает истории женщин, переживших блокаду города, тяготы войны, голод и потерю близких людей.
В 16:30 представят ленту «Блокада» (2005) режиссера Сергея Лозницы. Картина показывает умирающий Ленинград без слов и без музыки.
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В этот же день на Новой сцене Мариинского театра традиционно покажут балет «Ленинградская симфония» на музыку Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича. Спектакль, дебютировавший в 1961 году, поставил Игорь Бельский.
Фото: Екатерина Борисова — собственная работа, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43539415