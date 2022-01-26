Осенью в Екатеринбурге покажут оперу о Стиве Джобсе

26.01.2022
На сцене театра оперы и балета «УралОпераБалет» в Екатеринбурге в сентябре поставят оперу об учредителе компании Apple Стиве Джобсе. Об этом пишет «Культуромания».
«В театре „УралОпераБалет“ поставят оперу The evolution of Steve Jobs на музыку композитора Мейсона Бейтса. Этот спектакль, посвященный жизненному пути основателя корпорации Apple, впервые был презентован публике в Мехико в 2017 году», — рассказали в пресс-службе театра.
Постановка откроет новый сезон «УралОпераБалета». За нее отвечает израильский режиссер Томер Звулун, а дирижером постановщиком выступает Константин Чудовский.
Фото: Pixabay