В Смоленске создали онлайн-энциклопедию «Петровские крепости»

25.01.2022
Данные о 16 сохранившихся и утраченных постройках собрал музей «Смоленская крепость». Об этом ТАСС сообщил директор учреждения Сергей Пиляк.
Проект приурочен к 350-летию со дня рождения первого российского императора, которое отмечается в 2022 году.
Виртуальную экскурсию по крепостям петровских времен разработали сотрудники «Смоленской крепости» при поддержке Минкультуры России. В нее планируют включить информацию о 30 объектах. Слушатели узнают об укреплениях Санкт-Петербурга, Кронштадта, Кингисеппа, Смоленска, Таврова, Азова, Великого Новгорода и других городов.
Сергей Пиляк напомнил, что одним из важнейших дел Петра Великого было создание и обновление крепостей. Музей «Смоленская крепость» провел длительную подготовку и начал публиковать материалы виртуальной энциклопедии «Петровские крепости». Пока в нее внесли информацию о 16 укреплениях, расположенных в России и Беларуси.
По словам директора музея, в виртуальной энциклопедии обобщат материалы и данные, раскрывающие новаторство Петровской эпохи в фортификационном строительстве. Так, с помощью научных достижений XVII-XVIII веков инженеры создавали крепости-звезды, земляные бастионные укрепления и симметричные кронверки, которые обеспечивали круговую оборону.
Около половины укреплений, включенных в проект, утрачены. Остальные сохранились частично или почти полностью. Для каждой крепости созданы анкеты, в которых представлены полное название объекта, описание, иллюстрации, чертежи, архивные документы, ссылки на другие источники информации. Директор «Смоленской крепости» назвал обобщение фортификационного наследия эпохи Петра I важной задачей юбилейного года.
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