Владимир Аристархов: «Проект Основ госполитики по сохранению традиционных ценностей носит стратегический характер»

25.01.2022
Директор Российского НИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева прокомментировал разработку Основ госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
По его словам, подготовка документа представляет собой совместную работу, которую вели сотрудники Института Наследия в контакте с учеными, экспертами и представителями федеральных органов исполнительной власти.
Владимир Аристархов подчеркнул, что представленный на общественное обсуждение проект не является финальным. Озвученные в нем предложения будут обсуждать в Совфеде, Госдуме, Общественной палате РФ, на Общественном совете при Минкультуры России и на других площадках.
«При этом сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, безусловно, является основополагающей задачей любого государства. В этой связи подготовка проекта Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей носит стратегический характер и учитывает национальные цели и задачи, среди которых, например, укрепление гражданского единства, защита от фальсификаций исторического знания, укрепление традиционных семейных ценностей, воспитание гармонично развитой личности, защита и поддержка русского языка», — сообщил директор Института Наследия.
Документ опубликован на портале
проектов нормативных правовых актов. Согласно его информации, обсуждение проекта завершится 4 февраля.
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