Санкт-Петербургская консерватория приостановила работу

Причиной перерыва в работе высшего учебного заведения стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, говорится в сообщении пресс-службы вуза.





На фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова приостановила работу. Соответствующий приказ подписал ректор Алексей Васильев.





Перерыв продлится с 26 по 31 января. В здание консерватории закрыли доступ для студентов, преподавателей, концертмейстеров, артистов Театра оперы и балета.





В консерватории пояснили, что закрыли вход в помещения с целью недопущения дальнейшего распространения СОVID-19. О дальнейших планах в учреждении пока не сообщали.





По официальным данным на 25 января, за последние сутки в России выявили более 67 тысяч заболевших ковидом, 681 человек скончался. Более 12 тысяч человек госпитализировали, более 26 тысяч пациентов выписали из больниц.





В настоящее время подготовка в консерватории ведется на шести факультетах, включающих 29 кафедр. В заведении обучаются более 1 тысячи студентов.





Консерватория в Санкт-Петербурге является первым в стране высшим музыкальным учебным заведением. Она основана в 1862 году. Среди ее выпускников были П.И. Чайковский, Д. Д. Шостакович, С. С. Прокофьев, Г. В. Свиридов, В. П. Соловьев-Седой, В. А. Гергиев, Ю. Х. Темирканов и другие композиторы, дирижеры, исполнители.





Фото: Alex ’Florstein’ Fedorov, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26042782