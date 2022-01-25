В Московском театре мюзикла пройдет премьера спектакля «Мамонтенок»

Детская музыкальная постановка с песнями Владимира Шаинского, Евгения Крылатова и Геннадия Гладкова дебютирует 26 марта. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.





Режиссером-постановщиком «Мамонтенка» выступил Валерий Маркин. По его словам, спектакль адресован зрителям в возрасте от двух до пяти лет, которые только начинают изучать мир театра.





«Им еще только предстоит узнать многогранную театральную вселенную, поэтому очень важно, чтобы первый шаг в ней был верным. Для этого мы придумали историю, которая способна увлечь маленьких зрителей, но в то же время она наполнена очень важными и правильными общечеловеческими смыслами», — отметил режиссер.





Родителям спектакль напомнит о детстве, поскольку в нем прозвучат композиции из старых мультфильмов («Чунга-Чанга», «Колыбельная медведицы», «Песенка мамонтенка» и др.), которые создатели объединили в одну историю о дружбе, целеустремленности, мечтах, надежде и любви.





В пресс-службе театра подчеркнули, что «Мамонтенок» наполнен любимыми персонажами, оригинальной хореографией и акробатикой, интересными костюмами и декорациями, а также песнями на музыку детских композиторов Владимира Шаинского, Евгения Крылатова и Геннадия Гладкова.





Над спектаклем работали художницы Екатерина и Светлана Чазовы, постановщик цирковых номеров Андрей Кольцов.





Спектакль «Мамонтенок» будет идти по выходным в 11:00, начиная с 26 марта.





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