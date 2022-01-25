В БДТ дебютирует спектакль «Елизавета Бам» Оскараса Коршуноваса

Премьера спектакля по пьесе Даниила Хармса состоится 29 января на основной сцене БДТ им. Г.А. Товстоногова. Об этом сообщили в пресс-службе театра.





По признанию режиссера «Елизаветы Бам» Оскараса Коршуноваса, Хармс — «главный автор», серьезно повлиявший на становление его театрального мировоззрения. Коршуновас работает с текстами Хармса уже более тридцати лет. Впервые он познакомился с ними в 1989 году, когда искал подходящие материалы.





Постановка пьесы «Елизавета Бам» в БДТ отчасти является реализацией миссии Коршуноваса. Он хочет подчеркнуть, что творчество Хармса — не абсурд, а высокое искусство. Для него особенно важно, что премьера постановки пройдет в январе в театре на Фонтанке, как это было с премьерой первой постановки в 1928 году.





В пьесе Даниила Хармса к главной героине приходят двое мужчин, чтобы арестовать ее за убийство одного из них. Иван Иванович и Петр Николаевич так убедительны, что Елизавета Бам начинает сомневаться в своей невиновности. Она пытается отвлечь мужчин, чтобы ее не смогли арестовать.





«Придя к нам, забудьте все то, что вы привыкли видеть во всех театрах», — говорится в описании спектакля.





Над проектом работали художник Гинтарас Макарявичюс, композитор Гинтарас Содейка, видеохудожник Артис Дзерве, хореограф Веста-Раса Грабштайте, художник по свету Эугениюс Сабаляускас, художник по костюмам Юлия Скуратова.





Главные роли исполняют Александра Дроздова (Елизавета Бам), Максим Бравцов (Иван Иванович) и Тарас Бабич (Петр Николаевич). В спектакле также задействованы Дмитрий Каргин, Екатерина Старателева, Анастасия Чайникова, Елена Осипова, Борис Заруцкий и другие актеры.





28 января состоится предпремьерный показ для студентов, 29 января — премьера спектакля.





Фото: Alex ’Florstein’ Fedorov, CC BY-SA 4.0,

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