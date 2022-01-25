Турецкий сериал «Постучись в мою дверь» обогнал по популярности «Великолепный век»

25.01.2022
Турецкий многосерийный фильм «Постучись в мою дверь», по оценке ряда критиков, обошел по популярности другой турецкий хит — сериал «Великолепный век», пишет издание Rusturkey.com.
Например, в Италии романтическая комедия оказалась настолько популярной, что по ней уже намерены выпустить книгу.
По сюжету, студентка Эда лишается стипендии в университете якобы по вине миллионера Серкана. Главные герои сначала испытывают друг к другу ненависть, но потом начинают встречаться.
Главные роли в картине сыграли Ханде Эрчел и Керем Бюрсин. Они также являются парой в жизни.
Фото: Pixabay