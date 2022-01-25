В Испании похитили два рисунка Сальвадора Дали

25.01.2022
Ранние работы художника-сюрреалиста выкрали из частной квартиры. Об этом сообщает агентство Efe.
Два рисунка, созданных знаменитым испанским художником Сальвадором Дали, хранились в частной коллекции. Они находились в одном из домов Барселоны, расположенной на побережье Средиземного моря.
По информации издания, кража произошла вечером в воскресенье, 23 января. В момент преступления в помещении никого не было. Полиция Каталонии уже занялась расследованием хищения произведений искусства. Правоохранительные органы возбудили дело о краже со взломом, отмечает агентство.
По данным газеты El Pais, грабители вынесли из квартиры два рисунка, созданных в 1922 году. Работы выполнены углем для иллюстрации книги. Они относятся к раннему этапу творчества Сальвадора Дали, которому в то время было 18 лет. Предварительно стоимость каждого рисунка оценивается в 300 тысяч евро, уточняет издание.
Сальвадор Дали (1904-1989) — художник, график, скульптор, прославившийся сюрреалистическими работами. За годы работы он создал сотни произведений. С 1934 года был женат на уроженке Российской империи Елене Дьяконовой, известной под именем Гала.
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