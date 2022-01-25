На съемках нового сериала Marvel воссоздали Красную площадь в Москве

25.01.2022
В интернете были опубликованы кадры со съемок сериала Marvel «Секретное вторжение». На них видно, как создатели проекта представляют себе Красную площадь, пишет издание ScreenRant.
На фото, размещенных в Instagram-аккаунте Atlanta Filming, продемонстрированы декорации с матрешками и пестрыми ярмарочными шатрами. Работа над шоу проходит в Атланте (США).
К съемкам сериала, который будет состоять из шести эпизодов, создатели шоу приступили еще в сентябре 2021 года. Шоураннеры проекта — сценарист Томас Безуча и режиссер Али Селим.
Детали сюжета держатся в тайне. Главные роли в сериале сыграют Эмилия Кларк, Сэмюэл Л. Джексон, Оливия Колман, Кингсли Бен-Адир, Хлоя Беннет и другие.
Фото: Pixabay