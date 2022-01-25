Международный фестиваль камерных театральных форм «Островский-FEST» пройдет в Кинешме в августе

25.01.2022
Международный театральный фестиваль камерных форм «Островский-FEST» состоится в этом году с 15 по 21 августа в Кинешме Ивановской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Участниками мероприятия станут 14 коллективов из России, Испании, Италии, Франции и других стран. Россию на фестивале представят шесть театральных коллективов из Кинешмы, Москвы, Томска и других регионов.
Также в рамках фестиваля авторские моноспектакли представят актеры Ментор Зимберай из Косово и Дмитрий Креминский из Санкт-Петербурга. Всего продемонстрируют 21 постановку.
Международный фестиваль камерных театральных форм «Островский-FEST» проходит в Кинешме с 2019 года.
Фото: Pixabay