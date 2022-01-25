Открылась научная конференция по истории и археологии Новгородской земли

25.01.2022
XXXVI конференция «Новгород и Новгородская земля. История и археология» стартовала в Новгородском музее-заповеднике. Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры России.
С 25 по 27 января в лектории учреждения будут работать секции научной конференции. Всего в рамках мероприятия представят 55 докладов, включая семь стендовых.
В этом году конференция проходит в закрытом формате из-за антиковидных ограничений. Выступления докладчиков можно увидеть в онлайн-трансляциях на Youtube-канале Новгородского музея. Принять участие в конференции можно с помощью Zoom.
Научная конференция традиционно началась с преставления итогов полевых
исследований 2021 года, которые проводились в Новгородской области. Они затронули Рюриково городище, Троицкий XV и XVI раскопы (Людин конец), Фроловский раскоп (Загородский конец), Ильину улицу, Знаменскую улицу (Славенский конец), Воздвиженскую улицу (Людин конец), квартал 38 Великого Новгорода. Архитектурно-археологические исследования коснулись Владычного двора, церкви Св. Петра и Павла на Сильнище, памятников Тысячелетию России (Кремль), Ярославова дворища и Торга.
На конференции выступают ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Пскова, Архангельска, Твери и Карелии.
Фото: Ekaterina Khomichenko — собственная работа, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=72954033