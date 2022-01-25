На ВДНХ cостоится музыкальный квартирник ко дню рождения Высоцкого

25.01.2022
В рамках культурно-просветительского проекта «Знание. ВДНХ» 25 января в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ состоится музыкальный квартирник. Мероприятие пройдет в честь 84-летия со дня рождения Владимира Высоцкого. Об этом сообщила пресс-служба выставки.
«25 января в 20:00 в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ в рамках культурно-просветительского проекта «Знание. ВДНХ» состоится музыкальный квартирник инди-поп-исполнителя Темы Боронина. В этот вечер прозвучат любимые многими песни Владимира Высоцкого, его стихи и воспоминания о нем», — говорится в сообщении.
Также в выходные в Музее кино на ВДНХ покажут фильм с участием Высоцкого и проведут интерактивную лекцию.
Фото: Pixabay