В Подземном музее «Зарядья» откроется выставка, посвященная Виталию Пацюкову

27 января в парке «Зарядье» пройдет открытие выставки «360 градусов, или Фасеточное зрение стрекозы» — одиннадцатой по счету в цикле SOVRISK #напотоке, которая будет посвящена искусствоведу и куратору Виталию Пацюкову.

В расширенную экспозицию вошли работы Ильи Кабакова, Эрика Булатова, Дмитрия Пригова и других художников, с которыми Пацюков дружил и работал на протяжении почти 40 лет.

Ключевая часть экспозиции в Подземном музее — три раздела: «Диалог с великими», «В поисках утраченного времени», «Шестидесятники». В первом разделе представлена серия иронических рисунков Леонида Тишкова, иллюстратора и постконцептуалиста, одного из любимых художников Виталия Пацюкова. Герои рисунков — Сезанн, Кандинский, Дюшан, Бойс, Пикассо и другие классики ХХ века — были мысленными собеседниками Пацюкова и постоянным источником вдохновения для него.

Раздел наивного искусства назван заглавием знаменитого романа Марселя Пруста. Пацюков не только любил и ценил это направление, но и был лично знаком с Еленой Волковой, Любовью Майковой, Павлом Леоновым, Василием Романенковым и другими выдающимися художниками, организовывал их персональные выставки, писал о них статьи и включал художников в свои проекты.

В разделе «Шестидесятники» собраны камерные работы звезд неофициального искусства: Ильи Кабакова, Эрика Булатова, Виктора Пивоварова, Владимира Янкилевского, Игоря Шелковского, Дмитрия Пригова, Эдуарда Штейнберга, Вячеслава Колейчука, Владимира Немухина, Владимира Яковлева, Вагрича Бахчаняна, Михаила Рогинского, Бориса Орлова, Леонида Сокова, Андрея Красулина. В конце 1970-х – начале 1980-х на страницах легендарного журнала «А–Я» Виталий Пацюков одним из первых начал писать о них. Со многими авторами искусствоведа связывала тесная дружба, что видно по представленным на выставке работам.

Рядом с витринами расположен специальный раздел «Координаты звука. То, что мы слышим, то, что смотрит на нас» — видеоработы, которые участвовали в выставках цикла «Визуальная акустика». По мнению искусствоведа, диалог звука и образа приобрел особую остроту в современном художественном сознании. В раздел вошли работы Владимира Мартынова и Владимира Смоляра, Вадима Захарова и Ивана Соколова, Владимира Тарасова, Александры Митлянской, Леонида Тишкова, Марины Фоменко, Сергея Катрана, Аллы Урбан, Ольги Чернышевой, Вики Бегальской.

На мультимедийных экранах Подземного музея можно будет прочитать фрагменты текстов Виталия Пацюкова о каждом представленном на выставке авторе, а также увидеть фотографии искусствоведа с друзьями и художниками.

Для посетителей выставка «360 градусов, или Фасеточное зрение стрекозы» будет открыта с 28 января по 27 февраля.

Фото: пресс-служба