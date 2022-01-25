Российский мультсериал вышел в финал Children Cinema Awards

25.01.2022
Анимационный ситком «Забезу. Уши с хвостиком» поборется за главную награду европейского кинофестиваля, проходящего в Амстердаме. Об этом сообщает «Студия З».
В этом году показы картин в рамках фестиваля Children Cinema Awards (CCA), посвященного кино для детей и юношества, перенесли на август 2022 года из-за антиковидных ограничений. Сообщение о выходе «Забезу» в финал команда получила письмом, рассказали в анимационной студии.
ССА, который ежегодно проходит в столице Нидерландов, нацелен на знакомство юных зрителей с развлекательными и развивающими проектами. Большинство работ, представленных в фестивальной программе, созданы молодыми и совсем юными кинематографистами.
В этом году мультфильм «Забезу. Уши с хвостиком» также победил на Epic ACG Fest и вышел в финал Нью-Йоркского фестиваля анимационного кино и KidFilm Family Festival в Далласе.
Режиссер мультсериала «Забезу. Уши с хвостиком» — Захар Мартышкин. Музыку к заглавному треку написал Максим Дунаевский. Производством проекта занимается российская анимационная «Студия З». В работе над проектом участвуют россияне, живущие в разных странах.
Главная героиня мультфильма — Забезу, ее мама — очаровашка-зайчиха, а папа — сильный и умный обезьян-космонавт. Проект призван познакомить детей с идеей дружбы между народами и людьми разных национальностей.
Фото: кадр из мультсериала «Забезу. Уши с хвостиком»