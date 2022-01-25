Личные вещи Джона Леннона продадут на аукционе в формате NFT

Фанаты и коллекционеры смогут купить личные вещи музыканта Джона Леннона на аукционе в Калифорнии. Сын исполнителя Джулиан Леннон выставил лоты на продажу в формате NFT, сообщает ФАН.

Аукцион состоится 7 февраля. Из коллекции Джулиана Леннона на торги будут выставлены три гитары музыканта и ноты песни Hey Jude. Она была написана в 1968 году Полом Маккартни для Джулиана в качестве утешения во время развода его родителей Джона и Синтии Леннон. В результате песня была номинирована на премию «Грэмми» в 1989 году в категориях «Запись года» и «Песня года».





Также заявлены оригинальное афганское пальто и черный плащ, который Джон Леннон надевал на съемки в двух фильмах.





Часть выручки будет передана в благотворительный фонд «Белое перо».





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