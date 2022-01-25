Звезда «Игры престолов» раскритиковал новую «Белоснежку» за стереотипы

25.01.2022
Актер Питер Динклэйдж негативно высказался о ремейке диснеевской сказки «Белоснежка и семь гномов». Своим мнением он поделился в подкасте WTF with Marc Maron.
Артист, прославившийся ролью Тириона Ланнистера в сериале «Игра престолов», обратил внимание на стереотипы в отношении людей низкого роста, сохранившиеся в новой версии сказки. По его словам, прогрессивные взгляды при выборе исполнителей главных ролей не имеют смысла, если образы гномов продолжают транслировать стереотипы о «маленьких людях».
Динклэйдж напомнил, что фильм по-прежнему остается пересказом известной истории. В чем-то авторы пытаются быть прогрессивными, однако они снимают «устаревшую историю о семи гномах, живущих в пещере», добавил он. Актер с ахондроплазией предположил, что он недостаточно сделал в кинематографе, чтобы изменить ситуацию.
Он признался, что был в недоумении, когда студия с гордостью заявила о выборе латиноамериканской актрисы на роль Белоснежки. Артист предложил создателям проекта задуматься о том, что они делают.
Ранее сообщалось, что на роль Белоснежки пригласили актрису колумбийского происхождения Рейчел Зеглер («Вестсайдская история»). Злую королеву сыграет Галь Гадот («Чудо-женщина»).
Режиссером новой версии сказки станет Марк Уэбб, работавший над перезапуском франшизы о Человеке-пауке. Сценарий напишет Эрин Крессида Уилсон, которая адаптировала книгу «Девушка в поезде». Композитором выступит Джастин Пол, создавший композиции для «Ла-Ла Ленда».
Фото: кадр из сериала «Игра престолов»