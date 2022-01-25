Юрий Быков снимет сериал о преступной империи в России

Криминальное шоу «Лихие» расскажет о крупнейшей в мире организованной преступной группировке «Общак», сообщает «Афиша Daily».





Производством сериала займутся продюсерская компания «Среда» и стриминг IVI. Премьеру проекта назначили на 2023 году. Режиссером проекта станет Юрий Быков, сценаристом — Олег Маловичко, генеральными продюсерами — Александр Цекало и Иван Самохвалов. В этом составе они работали над криминальным сериалом «Метод».





Новый проект основан на воспоминаниях Евгения Демина. Он и его отец были киллерами в «Общаке» в Хабаровске. Со временем Евгений решил перейти в ОПГ Краба, организованную его крестным. Для этого он бросил вызов лидеру «Общака» и развязал криминальную войну на Дальнем Востоке.





По словам Евгения Демина, сериал станет памятью о его отце и историей на память его сыну. Он также будет уроком для тех, кто романтизирует криминальную жизнь. Рано или поздно за все придется платить, отмечает он. Пережившие период существования «Общака» участники событий до сих пор ждут смертного приговора, объявленного им в преступном мире.





Иван Самохвалов подчеркнул, что феномен 1990-х годов еще долгое время будет откликаться в россиянах. На эту тему снято много фильмов и сериалов, однако действительно успешных проектов среди них мало. По его словам, наше общество до сих пор не может переработать и осмыслить этот опыт; понять, что это было; почему после развала СССР страна жила по «понятиям» людей, заполнивших образовавшуюся пустоту; почему до сих пор в некоторых местах преобладает эта система.





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