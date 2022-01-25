Исторический музей приглашает на программу в честь 150-летия

Цикл мероприятий «150 вечеров с ГИМ» стартует в январе. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного исторического музея.





Сотрудники учреждения разработали разнообразную программу, события которой пройдут в музейном комплексе. Так, с января по пятницам в ГИМе будут проходить театрализованные вечера и музыкально-поэтические экскурсии. Посетители, купившие билеты на эту программу в рамках цикла «150 вечеров с ГИМ», получат скидку 50% на театрализованную экскурсию следующего месяца.





Еще одним событием станет проект «Четверг в Историческом». Раз в месяц учреждение будет продлевать работу до 21:00 только для участников проекта. В эти дни пройдут показы уникальных артефактов из фондов ГИМа. Для посетителей также подготовлены интерактивные и тематические экскурсии, мастер-классы и другие мероприятия.





В Парадных сенях пройдут концерты, на которых прозвучат классические произведения. Их исполнят ансамбль скрипачей Большого театра, солисты Симфонического оркестра имени Е. Ф. Светланова, струнный квартет оркестра Московской филармонии, Tchaikovsky Orchestra и другие коллективы.





В рамках юбилейной программы посетителей ждут творческие вечера, мастер-классы, вечера сказок. Сотрудники Государственного исторического музея также подготовили мероприятия для людей с ограничениями слуха и зрения.





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