Рок-группа Maneskin перенесла тур по Европе

25.01.2022

Рок-группа Maneskin перенесла тур по Европе

Итальянская рок-группа Maneskin, победитель «Евровидения» 2021 года, перенесла европейский тур 2022 года на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Об этом исполнители заявили в своем Instagram.

«Мы сожалеем, но мы вынуждены перенести европейский тур 2022 года и выступления в Италии в связи с ситуацией с COVID», — сказано в сообщении.

Новые даты будут объявлены не позднее 1 марта. Концерт рокеров в Москве должен был состояться 9 марта, в Санкт-Петербурге — 11 марта.

Благодаря группе «Евровидение» в 2022 году пройдет в Турине. На днях стало известно, что одним из вероятных ведущих церемонии станет британский певец Мика.



Фото: Pixabay